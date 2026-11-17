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Akili, banori i Big Brother VIP Kosova 5, ka shprehur hapur pëlqimin e tij për Antonetën, por kjo e fundit duket se ka dashur t’ia bëjë të qartë se mes tyre nuk ka ndonjë njohje romantike.
Gjatë një bisede mes tyre, Antoneta ka theksuar se nuk është duke u njohur me askënd brenda shtëpisë dhe se raporti i saj me Akilin është i njëjtë si me banorët e tjerë.
“Nuk jam duke u njohur me asnjë njeri. Nuk jemi në asnjë njohje e sipër. Këtu ka njohje si me gjithë lojtarët e tjerë. Mu nuk më kërkon llogari dot ti… Nuk kam ardhur unë që të bëj Romeo dhe Zhulietë këtu”, është shprehur Antoneta.
Ndërkaq, Akili ka reaguar ndaj deklaratës së saj, duke i thënë:
“T’ma kishe thënë kaherë këtë…”, u shpreh ai.
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