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Komisioni Hetimor Parlamentar, i cili po shqyrton rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt, ka intervistuar drejtoreshën e Mirëqenies Sociale në Komunën e Pejës, Albulena Muja Bajraktarin.
Gjatë intervistimit, anëtarja e Komisionit, Adelina Tërshani, pati disa pyetje për mënyrën se si ishin diskutuar nevojat për shtimin e kapaciteteve në institucionin përkatës.
Tërshani e pyeti drejtoreshën se si e shpjegon faktin që, sipas saj, nevojat për më shumë kapacitete ishin diskutuar në mënyrë joformale dhe jo përmes kërkesave zyrtare të regjistruara.
Më pas, ajo e pyeti nëse kjo nënkuptonte që diskutimet e tilla zhvilloheshin si në kafene brenda objektit.
“Jo, takimet janë në sallën e takimeve”, u përgjigj Muja Bajraktari.
Pas kësaj, Tërshani reagoi duke i thënë: “Veç të lutna, a e din që nuk jam duke të sulmu, veç jam t'u t'pyet”.
Ndërkaq, drejtoresha tha se pyetjen e kishte perceptuar si tendencioze.
“M'u duk tendencioze, se në kafe nuk diskutohen, është salla e takimeve”, u shpreh ajo.
Shkëmbimi i replikave u zhvillua gjatë seancës së Komisionit Hetimor Parlamentar, në kuadër të intervistimit për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.