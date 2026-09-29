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Përparim Gruda nga Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës që sa më shpejt ta procedojë në Kuvend Ligjin për Specialen, duke thënë se kanë mbetur pak ditë deri në mundësinë e shpërndarjes së Kuvendit.
Gruda tha se nuk duhet të lejohet që një Kuvend i konstituuar të shpërbëhet pa e trajtuar, siç e cilësoi ai, një prej ligjeve më të rëndësishme.
“Jemi këtu për të kërkuar nga Qeveria e Kosovës që sa më shpejt ta sjellë Ligjin për Specialen në Kuvend për miratim. Kanë mbetur pak ditë kur edhe mund të shpërndahet, me gjasë, ky Kuvend”, deklaroi Gruda.
Ai tha se ligji synon mbrojtjen e historisë së Kosovës dhe të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
“Nuk i falet skenës politike që një Kuvend që është i konstituuar të shpërbëhet pa trajtuar ndoshta ligjin më të rëndësishëm, për ta miratuar një ligj që mbron historinë e Kosovës. Është një ligj për mbrojtjen e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe këtë duhet ta bëjmë bashkë”, tha ai.
Gruda shtoi se “asnjë vend evropian nuk pranon që tre gjyqtarë t’ia përlyejnë historinë”, njofton Klankosova.tv