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Beatrix Ramosaj ka tërhequr vëmendjen me një postim të bërë në Instagram para disa ditësh.
Këngëtarja publikoi një fotografi me mbishkrimin “World’s Best Girlfriend” (“E dashura më e mirë në botë”), postim që u interpretua nga ndjekësit si një thumbim i mundshëm ndaj ish-partnerit të saj, Donald Veshaj.
Dyshimet lidhen me historinë e tyre të krijuar gjatë qëndrimit në Big Brother VIP Albania, ku dyshja krijoi një lidhje që u komentua gjerësisht në publik.
Kjo u tha dhe u diskutua sot në emisionin “Ora 7” në Klankosova.
Ndiqni detajet e plota: