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Arlinda dhe Bejta kanë diskutuar për lojën e Vjollcës brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5.
Gjatë bisedës, Arlinda ka dhënë mendimin e saj për mënyrën se si Vjollca po e zhvillon lojën, duke lënë të kuptohet se ajo kishte hyrë në shtëpi me pritshmëri të tjera.
Sipas saj, Vjollca kishte menduar se do të ishte në qendër të vëmendjes, por situata brenda shtëpisë i ka dalë ndryshe nga ajo që kishte planifikuar.
“Nuk e ka pritë këtë lojë kështu… I ka dalë bisht”, është shprehur Arlinda gjatë bisedës me Bejtën.
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