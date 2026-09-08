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Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Ermal Nufi, ka zhvilluar një takim me Gjeneral Majorin Jasper Jeffers, Komandant i Komandës Qendrore të Operacioneve Speciale të Shteteve të Bashkuara (SOCCENT) dhe njëkohësisht Komandant i Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) në Gaza.
Përmes një njoftimi, ministri Nufi theksoi rëndësinë e partneritetit të ngushtë mes Shqipërisë dhe ShBA-së në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, transmeton Klankosova.tv.
Sipas tij, partneriteti strategjik dhe angazhimi i përbashkët në NATO përbëjnë një dëshmi të lidhjes së fortë mes dy vendeve, si dhe një bazë të rëndësishme për forcimin e sigurisë, kapaciteteve mbrojtëse dhe stabilitetit në rajon.
“Shqipëria mbetet e vendosur për të thelluar më tej bashkëpunimin me ShBA dhe për të dhënë kontributin e saj në misione të përbashkëta ndërkombëtare, forcimin e Aleancës dhe të sigurisë së përbashkët”, u shpreh ministri Nufi.