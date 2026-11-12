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Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Ermal Nufi, ka marrë pjesë në forumin “Atlantic Future Forum 2026”, që po mbahet në Oslo të Norvegjisë, ku është diskutuar për të ardhmen e sigurisë dhe mbrojtjes euroatlantike.
Nufi ka bërë të ditur se aktiviteti është mbajtur në bordin e aeroplanmbajtëses britanike HMS Prince of Wales, ndërsa gjatë qëndrimit atje ka zhvilluar takime me homologun norvegjez, Tore O. Sandvik, dhe nënsekretarin parlamentar të shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar, Lord Wood of Anfield, raporton Klankosova.tv.
Sipas Nufit, në këto takime është diskutuar për sfidat e sigurisë euroatlantike dhe nevojën që NATO-ja të ruajë vëmendjen në të gjitha drejtimet strategjike.
Ai ka theksuar se siguria e Evropës nuk kufizohet vetëm në Veriun e Largët, por se vëmendje të veçantë duhet t'i kushtohet edhe Ballkanit Perëndimor dhe Kosovës.
“Integrimi i Kosovës në NATO është, sipas nesh, një domosdoshmëri strategjike për forcimin e stabilitetit rajonal, parandalimin e konflikteve dhe shmangien e rrezikut të hapjes së fronteve të reja të pasigurisë në Evropë”.
“Sepse siguria euroatlantike është e pandashme. Dhe një NATO më e fortë në Ballkan do të thotë një Evropë më e sigurt”, ka theksuar ministri shqiptar, Ermal Nufi.