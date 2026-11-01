Lajmet e fundit
Novi Sadi i ka përkujtuar të dielën viktimat e tragjedisë në stacionin hekurudhor, në dyvjetorin e shembjes së strehës që la 16 persona të vdekur në këtë qytet në veri të Serbisë.
Qytetarët e Novi Sadit mbajtën 16 minuta heshtje në orën 11:52, në nderim të bashkëqytetarëve të tyre që humbën jetën më 1 nëntor 2024.
Atë ditë, 16 persona vdiqën, ndërsa një grua e re u lëndua rëndë.
Tubimi u organizua me thirrjen e lëvizjes studentore, e cila u bëri thirrje qytetarëve që të merrnin pjesë pa simbole politike, pankarta dhe pa shkaktuar zhurmë.
“Tragjedia dhe aksidenti nuk janë fjalë të përshtatshme. Kjo do të nënkuptonte se gjithçka ndodhi rastësisht… Le të mos përsëritet kurrë dhe përgjegjësit të japin llogari për krimet që kanë kryer”, u tha të pranishmëve një studente.
Në mesin e korrikut, Gjykata e Apelit në Novi Sad e konfirmoi aktakuzën për shembjen e strehës.
Ndër të akuzuarit janë ish-ministri i Ndërtimtarisë, Goran Vesiq, zëvendësja e tij, Anita Dimoski, dhe ish-drejtoresha e kompanisë Infrastruktura e Hekurudhave të Serbisë, Jellena Tanaskoviq.
Të tre akuzohen për vepër të rëndë penale kundër sigurisë së përgjithshme, në lidhje me veprën penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm.
Për të njëjtën vepër penale akuzohet edhe Nebojsha Shurlan, gjithashtu ish-drejtor i kompanisë Infrastruktura e Hekurudhave të Serbisë.
Përveç tyre, edhe nëntë persona të tjerë akuzohen për vepër të rëndë penale kundër sigurisë së përgjithshme, në lidhje me kryerjen e punimeve ndërtimore në kundërshtim me rregullat dhe në mënyrë të parregullt. Ndërkaq, Gjykata e Apelit i hodhi poshtë si të pabazuara ankesat e shtatë të pandehurve.
Tragjedia në Novi Sad nxiti protesta masive kundër Qeverisë, të udhëhequra nga studentët, të cilat çuan në zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 25 tetor dhe si rrjedhojë rrëzimin nga pushteti të Qeverisë së ish-presidentit Aleksandar Vuçiq.
Lista e Studentore mori pjesë në zgjedhje dhe, sipas rezultateve preliminare, fitoi më së shumti vota.
Vuçiq dhe Partia Përparimtare Serbe humbën pushtetin pas 14 vjetësh. /REL