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Komuna e Prishtinës po vazhdon programin e notit falas për fëmijët, i cili po realizohet për të tretin vit radhazi. Këtë vit janë përfshirë 50 fëmijë, mbi 30 për qind e tyre me aftësi të kufizuara.
Drejtoresha e Mirëqenies Sociale në Komunën e Prishtinës, Adelina Sahiti, tha se synimi i këtij programi është që të gjithë fëmijët të kenë mundësi të barabarta për përfshirje në aktivitete sportive.
“Secili fëmijë i Prishtinës duhet të ndihet i barabartë, të trajtohet njësoj dhe të ketë drejtësi sociale”, tha Sahiti në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova.
Ajo ka folur edhe për programet e tjera të komunës, përfshirë mbështetjen për viktimat e dhunës në familje, lehonat përfituese të asistencës sociale, fëmijët pa përkujdesje prindërore dhe të moshuarit pa përkujdesje familjare.