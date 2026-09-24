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Norvegjia ka triumfuar 3-2 ndaj Danimarkës në një përballje dramatike në Ligën A të Kombeve.
Oscar Bobb zhbllokoi sfidën në minutën e 14-të, ndërsa Erling Haaland dyfishoi avantazhin në të 18-tën.
Danimarka reagoi shpejt dhe Mikkel Damsgaard shënoi një gol të bukur nga goditja e dënimit.
Rasmus Hojlund barazoi rezultatin 2-2 në minutën e 60-të.
Superylli Haaland realizoi sërish për norvegjezët në të 74-tën, pas asistimit të Martin Odegaard, për 3-2.
Norvegjia e mbylli ndeshjen me dhjetë lojtarë pas kartonit të kuq të David Wolfe në minutën e 90+3’.