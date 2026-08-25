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Edhe pse prindërit e saj, Kim Kardashian dhe Kanye West, kanë një pasuri të kombinuar që vlerësohet në më shumë se dy miliardë dollarë, vajza e tyre North West dëshiron të provojë një punë krejtësisht të zakonshme.
13-vjeçarja zbuloi në një intervistë për Dazed se sapo ligjet e Kalifornisë ta lejojnë, ajo do të donte të punonte në Starbucks, për shembull. Edhe pse ajo tashmë është futur në muzikë, North thotë se do të donte të provonte edhe një punë të përditshme që nuk ka të bëjë fare me famën e familjes së saj.
Megjithatë, dëshira e saj nuk është aq e lehtë për t’u realizuar. Në Kaliforni, mosha minimale për të filluar punë është 14 vjeç, por Starbucks në përgjithësi punëson vetëm persona mbi 16 vjeç. Përveç kësaj, fakti që ajo është vajza e një prej familjeve më të famshme në botë do të sillte sfida shtesë. Puna e saj ka të ngjarë të tërheqë një numër të madh njerëzish kuriozë dhe çdo lëvizje e saj mund të përfundojë në mediat sociale.
Ndërkohë që një punë në një kafene mund të mos jetë realitet së shpejti, North ka treguar tashmë se e merr seriozisht muzikën. Ajo pati performancën e saj të parë solo në festival në Summer Smash këtë verë dhe pranoi se i vjen keq që nuk u ngjit në skenë më herët.
"Po, do të doja ta kisha bërë më herët. Isha gati," tha ajo.
Ajo thotë gjithashtu se kohët e fundit i është kushtuar shumë më tepër përgatitjes për shfaqjet. "Nuk kam ushtruar më parë. Doja vetëm të dilja dhe të shihja se çfarë do të ndodhte. Por tani më pëlqejnë shumë provat e vallëzimit", shpjegoi ajo.
North thotë se dita e saj perfekte nuk është një ditë e mbushur me pushim, por më tepër me përkushtim dhe kreativitet. "Nuk më pëlqen të pushoj shumë. Më pëlqen t'i përfundoj gjërat", tha ajo. Ajo e përshkroi ditën e saj ideale si shkuarje në provë, pastaj punë në studio dhe mbi të gjitha, një performancë e madhe.
Kur Dazed e pyeti se cila ishte këshilla më e keqe që kishte marrë ndonjëherë, ajo u përgjigj se duhej të priste për të filluar karrierën e saj.
"Është diçka e qartë për mua. Ky është hobi im, është ajo që më pëlqen të bëj dhe është ajo që dua të bëj në jetë", tha North. /Klankosova.tv