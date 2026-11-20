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Nora ka komentuar situatën mes Nichit, Fuegos dhe Arlindës, duke thënë se nuk beson që Nichi ka pasur qëllim ta shohë dikë të zhveshur.
Megjithatë, ajo ka theksuar se cenimi i privatësisë nuk duhet të konsiderohet pjesë e lojës dhe se një situatë e tillë nuk do të ishte e pranueshme as për të.
“Edhe unë nuk mendoj që Nichi ka pasur qëllim me pa dikë cullak, ama kjo nuk është lojë. Nëse mua do të më ndodhte që kamera të më kapte cullak, unë e kisha kallë krejt shtëpinë. Kjo është një privatësi që nuk guxon ta shkelë kërkush dhe nuk është lojë. Unë shumë i dua lojërat që i bëni, ama kjo nuk ka të bëjë me lojën”, ka thënë Nora.
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