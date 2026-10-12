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Drama e fundit me yllin botëror të futbollit, Cristiano Ronaldo dhe Kombëtaren e Portugalisë, u diskutua sot në emisionin “Ora Shtatë”.
Sipas Ferdi Nobërdës, Ronaldo është një ‘drama queen’, dhe siç potencoi ai, futbollistit po i kushton shumë egoizmi që ka, transmeton Klankosova.tv.
“Cristiano, drama queen, si gjithmonë. Nuk e di, por Cristiano ndoshta duhet me pa që Portugalia nuk është më e njëjta Portugali. Ka rezultate pa të, është shumë më e mirë pa të, dhe më e rrezikshme. Nuk e mohoj që është ndër lojtarët më të mirë në botë, por e ka një të keqe, është shumë egoist, egoizmi është duke i kushtuar shumë, edhe në fund të karrierës”, tha Nobërda.