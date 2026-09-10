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Chrstiopher Nkunku ka folur për largimin e tij të befasishëm nga Milani, duke pranuar se gjithçka ndodhi shumë shpejt dhe se as vetë nuk e kishte pritur një vendim të tillë.
Sulmuesi francez, i cili ishte lënë jashtë planeve nga Ruben Amorim dhe më pas u huazua te Leipzig, ka reflektuar mbi një nga lëvizjet më të papritura të karrierës së tij.
“Për të respektuar një vendim, nuk je gjithmonë i detyruar ta kuptosh atë. Gjithçka ndodhi papritur, madje as unë nuk e prisja”, është shprehur Nkunku.
Fjalët e francezit tregojnë se largimi nga Milani nuk ishte diçka që ai e kishte parashikuar, ndërsa e ardhmja e tij mbetet për t’u parë pas huazimit te Leipzig.