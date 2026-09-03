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Zyrtarët e Qytetit të Nju Jorkut njoftuan një moratorium njëvjeçar për nxënësit që përdorin inteligjencën artificiale në shkollat publike fillore dhe të mesme.
Ky është hapi më i fundit nga zyrtarët publikë për të vendosur udhëzime rreth teknologjisë së re në klasë.
Lëvizja nga distrikti më i madh shkollor i vendit është më kufizuesja deri më sot në të gjithë SHBA-në, megjithëse distriktet e tjera, përfshirë Los Anxhelosin, kanë thënë se po rishikojnë politikat e AI-së.
Kryebashkiaku Zohran Mamdani u tha gazetarëve se shkollat do të ndalonin përdorimin aktual të rreth 40 mjeteve edukative në klasat e Qytetit të Nju Jorkut.
"Fëmijët kanë nevojë për mësues dhe lidhje njerëzore për të mësuar dhe për t'u rritur. Ata duhet të zhvillojnë aftësi së bashku me bashkëmoshatarët e tyre, të ndërtojnë marrëdhënie me edukatorët dhe të përballen vetë me probleme të vështira", tha Mamdani në një konferencë për shtyp.
Zhvilluesit kryesorë të inteligjencës artificiale, Google, Anthropic dhe Microsoft, nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.
Politika do të prekë rreth 600,000 nxënës të shkollave publike deri në klasën e tetë, ndërsa nxënësit e shkollave të mesme do të lejohen të përdorin inteligjencën artificiale në disa raste. Mësuesve do t'u lejohet të përdorin inteligjencën artificiale për planifikimin e mësimeve dhe detyra të tilla si planifikimi, tha qyteti në një deklaratë.
Shkollat publike të qytetit të Nju Jorkut më parë vendosën një ndalim të përkohshëm të ChatGPT menjëherë pas lançimit të tij në vitin 2022. Kufizimi u hoq më vonë dhe u zëvendësua nga një asistent mësimor i personalizuar i mundësuar nga inteligjenca artificiale, sipas Microsoft, pronarit të pjesshëm të OpenAI, krijuesit të ChatGPT.