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Vatikani ka njoftuar se Papa Leo do ta recitojë lutjen tradicionale të Engjëllit të Zotit (Angelus) të dielën, ndërsa po vazhdon rikuperimin pas operacionit në mushkëri.
Kjo do të jetë paraqitja e parë publike e Leos që nga ndërhyrja kirurgjikale, gjatë së cilës iu hoq një pjesë e mushkërisë në fillim të kësaj jave, pasi ishte zbuluar një rritje kancerogjene. Ai po rikuperohet në një spital në Romë, shkruan CNN, transmeton klankosova.tv.
Në përditësimin e fundit, zyra për shtyp e Vatikanit bëri të ditur se Papa iu nënshtrua analizave të gjakut dhe një radiografie të kraharorit të premten në mëngjes. Rezultatet konfirmuan një “përmirësim të qëndrueshëm” të gjendjes së tij shëndetësore.
Mjekët që po kujdesen për të thanë se Papa po vazhdon seancat e fizioterapisë respiratore.
Ata shtuan se gjendja e tij e lejon të kryejë në mënyrë të pavarur aktivitetet e zakonshme të përditshme.