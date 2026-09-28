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Të dashur pasagjerë,
Prej vitesh na keni besuar për rezervimet dhe udhëtimet tuaja, dhe për këtë ju falënderojmë përzemërsisht.
Gjatë kësaj kohe kemi pranuar shumë mesazhe dhe sugjerime nga klientët tanë, të cilët na janë drejtuar gjithnjë e më shpesh me emrin PrishtinaTickets. Pas kërkesave dhe sugjerimeve të shumta nga ana juaj, kemi vendosur ta përshtatim emrin tonë dhe të vazhdojmë rrugëtimin tonë me emrin PrishtinaTickets.
Për ne ky është një ndryshim i vogël në emër, por jo në atë që përfaqësojmë. Jemi i njëjti ekip, me të njëjtin përkushtim dhe me të njëjtin qëllim: t’ju ofrojmë udhëtime dhe shërbime sa më të mira.
Në të njëjtën kohë, ju prezantojmë edhe platformën tonë PrishtinaTickets.com, ku rezervimet tuaja mund t’i bëni shpejt dhe lehtë ONLINE.
Përmes platformës mund të rezervoni udhëtime vajtje-ardhje në këto linja:
• Prishtinë – BASEL – Prishtinë
• Prishtinë – ZÜRICH – Prishtinë
• Prishtinë – GENÈVE – Prishtinë
• Prishtinë – DÜSSELDORF – Prishtinë
• Prishtinë – STUTTGART – Prishtinë
• Prishtinë – MÜNSTER – Prishtinë
• Prishtinë – MÜNCHEN – Prishtinë
• Prishtinë – KÖLN – Prishtinë
• Prishtinë – BERLIN – Prishtinë
• Prishtinë – NUREMBERG – Prishtinë
• Prishtinë – HAMBURG – Prishtinë
• Prishtinë – HANNOVER – Prishtinë
• Prishtinë – DORTMUND – Prishtinë
• Prishtinë – KARLSRUHE / BADEN-BADEN – Prishtinë
• Prishtinë – LUXEMBURG – Prishtinë
• Prishtinë – LJUBLJANA – Prishtinë
• Prishtinë – GÖTEBORG – Prishtinë
• Prishtinë – MALMÖ – Prishtinë
• Prishtinë – HELSINKI – Prishtinë
• Prishtinë – SALZBURG – Prishtinë
Ju ftojmë që rezervimet tuaja të ardhshme t’i bëni ONLINE në PrishtinaTickets.com.
Për pyetje ose ndihmë, mund të na kontaktoni:
Zvicër +41 61 510 06 86
Gjermani +49 7621 916 5313
Kosovë +383 38 660 550
Suedi +46 470 580 944
Email Info@prishtinatickets.com
Faleminderit për besimin tuaj dhe që vazhdoni të udhëtoni me ne.
PrishtinaTickets