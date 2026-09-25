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Me thirrjet “UÇK, UÇK”, qytetarë të shumtë u mblodhën të premten në sheshin “Mehë Uka” në Mitrovicë, në protestën kundër aktgjykimit të Dhomave të Specializuara në Hagë.
Protesta nisi në orën 17:00 dhe u mbajt me motot “Liri për Çlirimtarët” dhe “Jo në emrin tim”.
Tubimi u shoqërua me fjalime të ish-pjesëtarëve të UÇK-së, familjarëve të dëshmorëve, përfaqësuesve të shoqatave të personave të zhdukur dhe studentëve të Universitetit “Isa Boletini”.
Emocione të veçanta përcollën fëmijët e dëshmorëve Driton Veliu dhe Afrim Hajrizi, të cilët iu drejtuan protestuesve, njofton Klankosova.tv.
Qytetarët shprehën kundërshtimin ndaj aktgjykimit të 16 shtatorit, me të cilin katër ish-krerët e UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, u dënuan në shkallën e parë me 81 vjet burgim.
Mitrovica iu bashkua kështu protestave të organizuara më 25 shtator në disa qytete të Kosovës nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së.