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Shqiptarët që jetojnë në Lyon të Francës kanë protestuar sot kundër vendimit të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Protestuesit shprehën mbështetje për ish-krerët e UÇK-së dhe kundërshtimin e tyre ndaj aktgjykimit të Speciales.
Protesta në Lyon është pjesë e mobilizimit të diasporës shqiptare në qytete të ndryshme të Evropës, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së dhe me thirrje për drejtësi, transmeton Klankosova.tv.
Në ditët e fundit, protesta të ngjashme janë zhvilluar në disa qytete të Kosovës dhe vende të ndryshme në botë ku jeton diaspora shqiptare.