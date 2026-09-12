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Me këngën patriotike “Mora fjalë”, të interpretuar nga këngëtarja Shkurte Fejza, është përmbyllur Marshi për Liri në Prishtinë.
Para një numri masiv qytetarësh, të cilët u mblodhën në kryeqytet për të marshuar në mbështetje të drejtësisë për ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë, kënga e njohur patriotike i dha fund marshit në një atmosferë emocionuese.
Me tingujt e “Mora fjalë”, Prishtina i dha fund një dite të mbushur me thirrje për liri, drejtësi dhe kujtesë për luftën e UÇK-së./Klankosova.tv