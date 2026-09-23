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Influenceri amerikan Frankie Lapenna, i cili ka mbi tre milionë ndjekës në Instagram, hyri në një kafaz MMA me një robot dhe humbi. Ngjarja u cilësua si ndeshja e parë zyrtare historike midis njeriut dhe makinës. Lapenna u përball me 'Rekbot', një produkt të Rek Robotics.
Është një robot 180 centimetra i gjatë, pamja e të cilit i ngjan modelit T-800 nga seriali i filmave 'Terminator'. Para fillimit të ndeshjes, të quajtur 'Man vs Terminator', një nga të pranishmit i tha Lapenna-s: "Kam frikë për ty", shkruan Index.hr, transmeton klankosova.tv.
Influenceri arriti ta godiste disa herë me grushte, por 'Rekbot' përfundimisht e rrëzoi me një shkelm në këmbë. Lapenna mbeti i shtrirë në dysheme me mavijosje të dukshme dhe me dhimbje.
Lufta ka ngjallur shumë interes dhe komente në internet. "Harrojeni UFC-në, dua të shikoj më shumë nga kjo," shkruhej në një koment. Të tjerë shkruan: "Nga e merr guximin ky njeri? Nuk do të guxoja," "Kjo është si një trailer për sezonin e ri të Black Mirror," dhe "Kjo është e frikshme."
Një përdorues përfundoi: "Ne njerëzit kemi mbaruar."
This is actually scary. I don’t know how Frankie Lapenna agreed to this.— Joe Rogan Podcast News (@joeroganhq) September 22, 2026
The first human to fight a robot in an MMA fight. pic.twitter.com/NybD6dPQBd