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Më 11 tetor 2025, u zhvillua ndeshja mes Serbisë dhe Shqipërisë në Leskoc, e cila ishte e vlefshme për kualifikimet në Kampionatin Botëror që sivjet u mbajt në tri shtete, ShBA, Kanada dhe Meksikë.
Kjo datë do të mbetet gjatë në kujtesën e secilit shqiptar, si moment krenarie kur djelmoshat "Kuq e Zi" triumfuan midis Serbisë, me rezultat 0:1.
Ishte sulmuesi Rey Manaj, ai i cili në fundin e pjesës së parë heshti serbët.
Gjithandej në trojet shqiptare shpërtheu festa.
Edhe vet Manaj festoi duke bërë shqiponjën me duar.
Momenti i festimit të golit ishte bërë grafit edhe në Mitrovicë, me datën historike 11.10.2025.