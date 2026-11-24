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Një ushtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës është përfshirë në një aksident trafiku në rajonin e Gjilanit, gjatë ditës së djeshme.
Lajmin e ka konfirmuar Shefi i Sektorit të Informimit Publik në FSK, Vëllazërim Qerimi i cili njoftoi se si pasojë e lëndimeve, i njëjti është dërguar në QKUK.
Pjesëtari i FSK-së, po trajtohet në Klinikën e Ortopedisë, transmeton Klankosova.tv
"Sipas informatave të Regjimentit të Mjekësisë së FSK-së, që janë në koordinim me QKUK-në, pjesëtari pritet t’i nënshtrohet intervenimit kirurgjik në kliniken e Ortopedisë. Gjendja shëndetësore e përgjithshme e pjesëtarit është stabile dhe ai po vazhdon të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor" .
Ky sqarim erdhi pasi fillimisht u raportua se ushtari që ndodhet në Ortopedi është pjesëtari që u lëndua dje në Babaj të Bokës.