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Një tufë flokësh e kornizuar nga presidenti i parë amerikan, George Washington, është shitur në ankand për 4,000 dollarë.
Flokët dikur i përkisnin John Gadsby-t, i cili argëtoi Washingtonin në vitin 1799 pak para vdekjes së këtij të fundit po atë vit, dhe më vonë u morën nga një koleksionist i quajtur John K Lattimer, nga një pasardhës i Gadsby-t, sipas Richmond Auctions, të cilët i shitën ato.
Shitja e së shtunës nuk është më e shtrenjta për flokët e Washingtonit në ankand. Tre fije që mendohet se janë hequr prej tij afër ose pas vdekjes së tij, të ruajtura në një medaljon u shitën për gati 40,000 dollarë në vitin 2021, shkruan BBC.
Gadsby, banor i asaj që në vitin 1799 ishte qyteti i Aleksandrisë në Virxhinia, e priti Washingtonin për darkë pak para vdekjes së tij më vonë atë vit, sipas një dëshmie të dhënë në vitin 1928 nga mbesa e Gadsby-t, Julia Ten Eyck McBlair, e cila ishte postuar në faqen e internetit të Richmond Auctions.
McBlair deklaroi se gjyshi i saj kishte marrë flokët e Washingtonit "në dritën e miqësisë dhe lidhjes me ditët e tij të fundit" dhe i kishte kornizuar dhe varur "nën portretin e Gjeneralit Washington në shtëpinë tonë në Washington City, aty i kam parë gjithë jetën time".
Gadsby organizoi dy festimet e ditëlindjes së Washingtonit në vitet 1798 dhe 1799, sipas Richmond Auctions.
Washington udhëhoqi forcat amerikane drejt fitores kundër britanikëve në Luftën e Pavarësisë dhe ndihmoi në hartimin e Kushtetutës së SHBA-së para se të bëhej presidenti i parë i vendit në vitin 1788. Ai dha dorëheqjen në vitin 1797 pas dy mandateve.
Disa fije flokësh të Washingtonit janë ruajtur, përfshirë të paktën 50 shembuj që ndodhen në një koleksion në rezidencën e tij të mëparshme, Mount Vernon, e cila tani është një muze.
"Shfaqjet publike të flokëve nga miqtë ose të dashurit arritën kulmin në shekullin e 19-të, por prej kohësh ishin të njohura mes familjeve të pasura si familja Washington," thuhet në një blog në faqen e internetit të Mount Vernon.
Përveç medaljoneve të flokëve të tij, edhe sende të tjera të lidhura me Washingtonin kanë pasur sukses në ankand.
Në korrik, një letër e nënshkruar nga Washington nga viti 1776, në të cilën ai kërkon ushtarë për Ushtrinë Kontinentale për të luftuar britanikët, u shit për 109,800 dollarë.