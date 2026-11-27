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Sonte do të mbahet spektakli i radhës “Prime” i Big Brother VIP Kosova 5, ku pritet të ketë shumë surpriza dhe zhvillime të reja.
Pas ngjarjeve të shumta që kanë ndodhur ditëve të fundit brenda shtëpisë, kurioziteti i publikut është rritur për të zbuluar se çfarë do të sjellë spektakli i sontëm.
Mbetet të shihet se cilat do të jenë surprizat, përballjet dhe zhvillimet që do të zbardhen gjatë kësaj mbrëmjeje.
Mos harroni të votoni për personat që janë të nominuar: Fatlumi, Anjeza, Shqiponja, Zoja, Eriku, Edita.
“Prime” nis nga ora 21:00 dhe transmetohet në Klan Kosova, si dhe në kanalet Big Brother VIP Kosova 1 dhe Big Brother VIP Kosova 2.