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Jorge Martín nuk arriti ta përfundojë rikthimin në pistë gjatë Çmimit të Madh të Malajzisë, pasi u detyrua të tërhiqej nga gara në Sepang për shkak të dhimbjeve në kyçin e dorës së djathtë.
Spanjolli po rikuperohet nga një frakturë pa zhvendosje, të cilën e pësoi pas rrëzimit në garën Sprint në Phillip Island të Australisë.
Pavarësisht se mori lejen mjekësore për të garuar dhe provoi të rikthehej në pistë, Martín nuk arriti të ushtronte forcën e nevojshme gjatë frenimit. Për këtë arsye, Aprilia vendosi të mos e rrezikojë më tej pilotin dhe konfirmoi tërheqjen e tij nga fundjava në Malajzi.
Objektivi i radhës është Çmimi i Madh i Katarit, por pjesëmarrja e tij ende nuk është konfirmuar.
Ndërkohë, pas fitores së Marc Márquez në Sepang, Martín e ka pranuar se shanset e tij për titull janë praktikisht të përfunduara.