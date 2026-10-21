Lajmet e fundit
Një selfie e zakonshme mund të zbulojë moshën biologjike të një personi, dhe madje edhe shanset e tij për të mbijetuar nga kanceri, ka zbuluar një studim i ri.
Ekspertët kanë zhvilluar dy modele të inteligjencës artificiale që i kanë trajnuar në më shumë se 40 milionë foto për të përcaktuar treguesit kryesorë të shëndetit. Modeli i parë vlerëson moshën biologjike me saktësi më të madhe se algoritmet e mëparshme, me një devijim mesatar prej 5.1 vitesh.
Vlerësimi i moshës dhe rrezikut të sëmundjes
Plakja biologjike i referohet moshës së trupit në aspektin e shëndetit dhe funksionit, jo numrit të viteve të jetuara. Modeli i dytë, i cili u trajnua në 34,000 foto të njerëzve me kancer, parashikoi rezultatet e mbijetesës. Doli që pacientët që u klasifikuan nga modeli në tremujorin me rrezikun më të lartë kishin tre herë më shumë gjasa të vdisnin gjatë studimit sesa ata në grupin me rrezikun më të ulët.
Ndihma me vendimet për trajtimin
"Popullsia po plaket dhe mjekët kanë nevojë për mënyra më të mira për të vlerësuar rezervat fizike dhe rezistencën përpara se të rekomandojnë trajtime intensive si rrezatimi, kirurgjia ose terapia sistemike", tha bashkautori i studimit Dr. Raymond Mak, një onkolog në Spitalin e Grave dhe Brigham të Masaçusetsit.
"Qëllimi ynë është që vlerësimet shëndetësore të bazuara në imazhet e fytyrës të jenë më të matshme, të qëndrueshme dhe gjerësisht të zbatueshme. Kjo do t'i ndihmojë ato të mbështesin vendimet e personalizuara të trajtimit, jo të zëvendësojnë gjykimin mjekësor."
Çfarë zbulon fytyra në lidhje me zakonet e jetesës
Një model biologjik i vlerësimit të moshës i quajtur FAHR-FaceAge përqendrohet në zonën e ballit pak mbi sy dhe tëmtha. Nga ana tjetër, modeli FAHR-FaceSurvival, i cili parashikon mbijetesën nga kanceri, analizon rajonin poshtë syve dhe rreth urës së hundës. Studimi konfirmoi se zakonet e jetesës, të tilla si konsumi i tepërt i alkoolit, përdorimi i drogës dhe pirja e duhanit, shoqërohen me një pamje biologjikisht më të vjetër.
Modeli më i habitshëm u pa me pirjen e duhanit: duhanpirësit aktualë dukeshin më të vjetër se ish-duhanpirësit, dhe ish-duhanpirësit dukeshin më të vjetër se ata që nuk kanë pirë kurrë duhan.
Monitorimi i efekteve të shëndetit dhe trajtimit
Në një punim të botuar në The Lancet Digital Health, studiuesit thonë se këto mjete mund të përdoren për të identifikuar pacientët që nuk kanë gjasa ta tolerojnë mirë terapinë agresive, gjë që do të përmirësonte ndarjen e burimeve dhe cilësinë e jetës.
"Tiparet e fytyrës pasqyrojnë zakone të tilla si pirja e duhanit dhe konsumimi i alkoolit, kështu që i njëjti mjet mund të gjurmojë ndryshimet në stilin e jetës ose efektet e trajtimeve kundër plakjes dhe të ofrojë reagime të menjëhershme," shtuan ata.
Dr. Mak vuri në dukje se vlerësimet e modelit FAHR-FaceAge mbetën të qëndrueshme pavarësisht ndryshimeve në foto, të tilla si poza, ndriçimi, shprehja e fytyrës ose grimi: "Modeli ishte i qëndrueshëm në shumicën e procedurave kozmetike të testuara, me devijime të vogla të vërejtura vetëm pas rinoplastikës."
Zgjerimi i hulumtimit dhe ftesa e pjesëmarrësve
"Sipas njohurive tona, ky është demonstrimi i parë që një model i IA-së mund të parashikojë drejtpërdrejt mbijetesën nga kanceri bazuar në një fotografi të vetme," shtoi Profesor Hugo Aerts, drejtor i programit të IA-së në Mjekësi në Mass General Brigham.
Ekipi tani po zgjeron hulumtimin e tij përmes studimit FaceAge. Ata synojnë të regjistrojnë 10,000 njerëz për të mbledhur të dhëna nga njerëz të moshave, racave, etnive dhe historive shëndetësore të ndryshme.