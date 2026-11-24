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Emri i ish-emisarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për statusin e Kosovës, Frank Wisner pritet të vendoset në një rrugë të Prishtinës.
Për këtë, ka njoftuar kreu i kryeqytetit, Përparim Rama.
Ai ka bërë të ditur se propozimi do të votohet sot në një seancë solemne të Kuvendit Komunal të Prishtinës.
Rama ka shprehur mirënjohje për kontributin e Wisnerit dhe Jim Xhemës, për mbështetjen që i kanë dhënë Kosovës në kohët më të vështira dhe në rrugën drejt pavarësisë.
"Do të jemi përjetësisht mirënjohës për rolin e Frank Wisnerit, të Jim Xhemës dhe të të gjithë atyre që na qëndruan pranë në kohët më të vështira dhe ndihmuan të trasohej rruga jonë drejt pavarësisë. Sot në një seancë solemne të Kuvendit Komunal të Prishtinës do të votohet propozimi që një rrugë e qytetit të marrë emrin e tij. Emri i Frank Wisnerit do të mbetet në zemër të Kryeqytetit”, ka shkruar Rama. /Klankosova.tv