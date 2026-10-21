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Një person është arrestuar të martën në autostradën “Ibrahim Rugova”, pasi dyshohet se ka kanosur dy zyrtarë policorë, të cilët e kishin ndaluar për kundërvajtje në trafik.
Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur rreth orës 10:10, kur dy zyrtarë policorë me rroba civile kanë ndaluar të dyshuarin dhe i janë prezantuar si pjesëtarë të Policisë, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, i dyshuari dyshohet se ka shfaqur sjellje arrogante dhe i ka kanosur zyrtarët policorë.
I dyshuari është arrestuar, ndërsa me vendim të prokurorit, pas intervistimit, është dërguar në mbajtje.