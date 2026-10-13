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Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar për një defekt në rrjetin e ujësjellësit te Pallati i Rinisë në Prishtinë.
Sipas njoftimit, si pasojë e këtij defekti, një pjesë e madhe e qytetit do të mbetet pa furnizim me ujë deri në sanimin e problemit.
KRU “Prishtina” ka bërë të ditur se defekti është shkaktuar në një gyp me diametër 350 milimetra, ndërsa ekipet teknike do të ndërhyjnë për riparimin e tij.
“Ekipet teknike do të ndërhyjnë për riparimin e defektit. Ju falënderojmë për mirëkuptim”, thotë KRU “Prishtina”./Klankosova.tv