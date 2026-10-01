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Një person është dërguar për trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, pasi dyshohet se është sulmuar dhe rrahur nga disa persona të panjohur në Vushtrri.
Rasti ka ndodhur dje më rreth orës 00:45. Sipas të dhënave të policisë, viktima dyshohet se është sulmuar me mjete të forta, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë veprimeve në vendin e ngjarjes, policia ka gjetur një veturë të aksidentuar, katër gëzhoja, një karikator me pesë fishekë, si dhe një fishek tjetër brenda veturës.
Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit, ndërsa për momentin nuk janë bërë të ditura detaje të tjera lidhur me autorët e dyshuar.