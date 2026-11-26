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Një person ka humbur jetën gjatë rrugës për në Spitalin e Gjakovës, pasi paraprakisht ishte dërguar në gjendje të rëndë shëndetësore në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Rahovec.
Rasti ka ndodhur më 25 nëntor, rreth orës 02:55, në rrugën “Bekim Isma” në Rahovec.
Sipas raportit policor, personi ishte dërguar për trajtim mjekësor nga familjarët, ndërsa me rekomandim të mjekëve ishte nisur për në Spitalin e Gjakovës.
Megjithatë, ai ka ndërruar jetë gjatë rrugës. Vdekjen e tij e ka konstatuar mjeku në spital.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.