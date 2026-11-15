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Policia e Kosovës ka nisur hetimet lidhur me një rast të vdekjes në Prizren.
Në raportin 24-orësh është njoftuar se pasditen e së shtunës një person është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij.
Sipas policisë, trupi i pajetë është dërguar për obduksion.
“Prizren / 14.11.2026 – 17:00. Raportohet se është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij viktima m/k. Përveç njësive policore në vendin e ngjarjes ka dalë edhe ekipi mjekësor që e ka konstatuar vdekjen e viktimës. Me kërkesë të familjarëve trupi i pajetë është dërguar në obduksion. Rasti në hetime.”, thuhet në raportin 24-orësh. /Klankosova.tv