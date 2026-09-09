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Policia e Kosovës ka realizuar dy operacione ndërkombëtare, një transferim nga Shqipëria dhe një ekstradim nga Gjermania.
Policia ka dhënë detaje rreth rasteve.
"Me datë 09.09.2026 është transferuar nga Shqipëria për në Kosovë, i dënuari në Shqipëri për veprën penale: ‘Trafikim i armeve dhe municionit në bashkëpunim’, parashikuar nga Kodi Penal i Republikës se Shqipërisë, i njëjti pas transferimit u është dorëzuar Shërbimit Korrektues të Kosovës për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit, pasi që një pjesë të dënimit e kishte vuajtur në Shqipëri", njofton policia, transmeton Klankosova.tv.
"Po të njëjtën ditë, është ekstraduar nga Gjermania për në Kosovë, shtetasi i Kosovës, pasi që i njëjti kërkohej me urdhër arrest ndërkombëtar lëshuar nga institucionet e drejtësisë, i përfshirë në veprën penale: ‘Dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes se veprave penale’
Pas ekstradimit i dyshuari u dorëzua njësiteve përkatëse të policisë DRP Gjakovë për procedura të mëtutjeshme ligjore", theksohet në njoftim, transmeton Klankosova.tv