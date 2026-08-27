Lajmet e fundit
Një turist australian 27-vjeçar mund të përballet me deri në një vit burg në Indonezi, pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale në një hapësirë publike në ishullin e Balit.
Sipas raportimeve të mediave lokale dhe portalit australian 7News, Bill Aspinall u ndalua nga autoritetet në aeroportin e Balit, teksa po përgatitej të largohej drejt Brisbane.
Ai nuk është lejuar të udhëtojë dhe do të përballet me procedura të mëtejshme ligjore, transmeton Klankosova.tv.
Pamjet e një kamere sigurie tregojnë turistin duke hyrë në një hapësirë pranë një banese së bashku me një grua, identiteti i së cilës nuk është bërë i ditur.
Pak më vonë, dyshohet se ata kanë kryer marrëdhënie seksuale në tokë, ndërsa një banore e zonës është përpjekur t’i largojë duke u bërtitur që të ndalonin.
Autoritetet dyshohet se kanë përdorur pamjet e kamerave të sigurisë dhe teknologjinë e njohjes së fytyrës për të identifikuar turistin, transmeton Klankosova.tv. Kur Aspinall mbërriti në aeroport për t’u kthyer në Australi, policia e ndaloi para hipjes në avion.
Ndërkohë, autoritetet janë ende në kërkim të gruas që shfaqet në pamje, e cila raportohet se kishte veshur bikini me pika.
Një hetues tha se autoritetet e emigracionit do të vazhdojnë bashkëpunimin me policinë për gjetjen e gruas dhe ndjekjen e procedurave gjyqësore. Në rast se konstatohet shkelje e rregullave të emigracionit, ndaj saj mund të ndërmerren edhe masa administrative.
Rasti vjen në një kohë kur Indonezia ka vendosur rregulla më të rrepta për marrëdhëniet seksuale jashtë martesës. Sipas dispozitave të reja të Kodit Penal, marrëdhëniet seksuale mes personave të pamartuar mund të dënohen me deri në një vit burg, ndërsa rregullat vlejnë edhe për turistët e huaj.
Ky nuk është rasti i parë kur turistët përballen me pasoja të rënda ligjore për shkeljen e rregullave lokale në Bali. /Klankosova.tv