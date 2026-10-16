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Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka reaguar me rastin e një muaji nga aktgjykimi i Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, që u dënuan me 81 vite burgim.
Çitaku e ka cilësuar aktgjykimin si të padrejtë, duke shkruar se ky muaj ka qenë i rëndë për të akuzuarit, familjet e tyre dhe të gjithë ata që besojnë në drejtësinë e luftës për liri.
Ajo ka kujtuar edhe protestat 21-ditore, gjatë të cilave qytetarët, sipas saj, ngritën zërin kundër asaj që e konsideron padrejtësi.
"Ajo që u projektua si goditje ndaj UÇK-së, e riktheu atë në qendër të vetëdijes sonë kombëtare, si vlerë të pakontestueshme që e bashkon Kosovën. Tashmë kemi hapa konkretë për mbështetjen e mbrojtjes së tyre në apel, me synimin për ta rrëzuar këtë aktgjykim, si dhe nisma për mbrojtjen e UÇK-së dhe të çlirimtarëve. Këto janë përgjegjësi që duhet t’i çojmë deri në fund, me seriozitet, përkushtim dhe të gjitha kapacitetet tona shtetërore. Nëse dikush ende nuk e ka kuptuar, qëndrimi ynë është kristal i qartë: çlirimtarët tanë nuk do t’i lëmë vetëm. Në asnjë ditë. Në asnjë betejë. Do të jemi pranë tyre, deri në kthimin e tyre të lirë mes nesh - në Atdhe!", shkroi Çitaku./Klankosova.tv