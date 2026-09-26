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Një person ka vdekur dhe dy të tjerë kanë mbetur të lënduar rëndë si pasojë e një aksidenti të rëndë rrugor të ndodhur mbrëmjen e së premtes në aksin Fushë-Krujë - Krujë, afër fshatit Kameras.
Në aksident janë përfshirë tri vetura të cilat janë përplasur me njëra-tjetrën në rrethana që po hetohen nga autoritetet, raporton Euronews.al.
Dy të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku po marrin ndihmën mjekësore.
Nga hetimet e para dyshohet se aksidenti mund të jetë shkaktuar nga shpejtësia dhe lagështia në rrugë.