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Një rast i sulmit nga qentë endacakë, është raportuar sot në lagjen Kodra e Trimave.
Për Klan Kosova, një banor i kësaj zone ka bërë të ditur se një familjare e tij është sulmuar nga disa qenë, ndërsa e njëjta ka marrë ndihëm mjekësore në QKUK, transmeton Klankosova.tv.
Rasti ka ndodhur saktësisht në rrugën “Makiaveli”.
Pos tjerash, ky banor ka deklaruar se problemi me qentë endacakë vijon tash e sa kohë, duke bërë thirrje që të ndërmerren hapa sa më të shpejtë.
Ai thotë se shqetësim i kanë sidomos fëmijët, të cilët kalojnë nga kjo rrugë për të shkuar në kopsht e shkolla.
Ndërkohë, më poshtë mund t’i shihni fotot e plagëve që ka marrë viktima.