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Drejtori i Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, ka pranuar se skuadra zhvilloi një fundjavë zhgënjyese në Çmimin e Madh të Austrisë, pavarësisht se Marc Marquez vazhdon të jetë në luftën për titull.
Ducati kishte dominuar në Red Bull Ring gjatë viteve të fundit, por Marquez përfundoi vetëm i pesti në garën e së dielës, pasi një problem teknik në start e detyroi të dilte nga pista dhe të humbte shumë pozicione. Piloti spanjoll rikuperoi disa vende, por nuk arriti podiumin.
Dall’Igna tha se ritmi i Marquez ishte në nivelin e pilotëve të kryesimit, por incidenti e komplikoi ndjeshëm garën e tij. Ai e cilësoi gjithashtu performancën e përgjithshme të Ducati-t si të dobët, ndërsa përgëzoi Pedro Acostën dhe KTM-në për fitoren.
Francesco Bagnaia e mbylli garën në vendin e shtatë. Dall’Igna vlerësoi përkushtimin e italianit, por pranoi se Ducati duhet të përmirësohet në fazën vendimtare të kampionatit./Klankosova.tv