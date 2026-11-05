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Gjashtë vjet më parë, më 4 dhe 5 nëntor 2020, nisi një nga kapitujt më të rëndësishëm dhe më të ndjeshëm të zhvillimeve gjyqësore për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Brenda një dite, në Hagë u dërguan katër figura të rëndësishme të skenës politike të Kosovës: Jakup Krasniqi, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Rexhep Selimi. Që nga ajo kohë, ata u përballën me proceset gjyqësore në Dhomat e Specializuara, të cilat vazhdojnë të jenë në vëmendje të opinionit publik, transmeton Klankosova.tv.
Më 4 nëntor 2020 ishte ndaluar ish-kryeparlamentari Jakup Krasniqi, ndërsa një ditë më vonë, më 5 nëntor, në zyrat e EULEX-it u ndaluan edhe ish-presidenti Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentari Kadri Veseli dhe ish-deputeti Rexhep Selimi.
Po atë ditë, nga Aeroporti Ndërkombëtar “Adem Jashari” u nis aeroplani drejt Hagës, me katër ish-krerët e UÇK-së, të cilët që nga ajo kohë u përballën me procesin gjyqësor në kuadër të Dhomave të Specializuara.
Pas rreth gjashtë vjetësh të procesit gjyqësor, më 16 shtator të këtij viti u shpall vendimi i shkallës së parë, ndaj të cilit pritet të vazhdojë procedura e ankimimit.
Ndërkohë, më 17 nëntor pritet të merret një tjetër vendim për ish-presidentin Hashim Thaçi, kësaj radhe në rastin e dytë gjyqësor që lidhet me pretendimet për tentim-pengim të drejtësisë.
Kronologjinë e këtyre ngjarjeve e ka rikthyer gazetari i Klan Kosovës, Enis Reçica në emisionin "Ora shtatë".