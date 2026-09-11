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Tri raste të dhunës në familje janë raportuar gjatë ditës së djeshme në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Graçanicë.
Në Prishtinë, një burrë dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikike ndaj një gruaje.
I dyshuari është arrestuar, ndërsa viktima, me pëlqimin e saj, është dërguar në strehimore. I dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.
Në Fushë Kosovë është raportuar një rast tjetër, ku një burrë dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj një gruaje. Me vendim të prokurorit, rasti po hetohet në procedurë të rregullt.
Ndërkaq, në Graçanicë, një grua dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj një gruaje tjetër. Viktima ka pranuar tretman mjekësor dhe më pas është dërguar në strehimore. Rasti është duke u hetuar.
Në raportin e Policisë është përfshirë edhe një rast tjetër në Fushë Kosovë, ku dy burra, pas një mosmarrëveshjeje, janë rrahur mes vete dhe kanë pësuar lëndime trupore.
“Të dyshuarit kanë pranuar tretman mjekësor në QKUK dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit janë arrestuar dhe dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24-orësh të Policisë./Klankosova.tv