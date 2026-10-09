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Një lajm interesant na vjen nga shoubizi shqiptar.
Kristi Pinderi dhe partneri i tij, Katheryn Smith, çift homoseksual, po bëhen prindër për herë të parë, transmeton Klankosova.tv.
Në emisionin “Kosova Today”, Linda Pano tha se një fëmijë duhet të rritet me baba dhe nënë.
Ndërsa sipas Vasilika Zotaj, tha se nuk ekziston e drejta që një fëmije t’i jepet jetë pa një nënë apo pa baba.
“Atë e ka dhënë natyra”, u shpreh ajo në Klan Kosova.
Nga ana tjetër, Fjolla Ibrahimi tha se ligji i Kosovës lejon që një burrë ose një grua, pra një person i vetëm mund të adoptojë një fëmijë.