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Një burrë dhe një grua janë vënë nën akuzë pasi një foshnjë djalë u gjet e vdekur në një motel.
Benjamin Nicholas Houghton, 40 vjeç, dhe Yue Ning Lieu, 42 vjeçe, ndodhen në paraburgim pasi policia e gjeti fëmijën gjatë një kontrolli sigurie në motelin "Tollgate" në Glen Osmond, në jug të Adelaides, të shtunën.
"Foshnja kishte ndërruar jetë prej disa kohësh," tha policia e Australisë së Jugut në një deklaratë të martën.
Ekzaminimi pas vdekjes konfirmoi se djali ishte i moshës gjashtë deri në shtatë muajshe, tha policia.
Burri dhe gruaja kishin jetuar në motelin "Tollgate" që kur kishin mbërritur në Australinë e Jugut në fillim të vitit, tha policia.
Houghton dhe Lieu janë akuzuar për neglizhencë kriminale dhe shkatërrim të mbetjeve njerëzore me qëllim pengimin e drejtësisë.
Çështjet e tyre u shqyrtuan në gjykatën e shkallës së parë në Adelaide të hënën.
Ata nuk kërkuan lirim me kusht dhe u lanë në paraburgim deri më 3 maj 2027.
Hetuesit e distriktit lindor të policisë së Australisë së Jugut kryen hetimin fillestar.
"Megjithatë, për shkak të natyrës dhe kompleksitetit të incidentit dhe burimeve të nevojshme, hetimin e ka marrë përsipër Departamenti i Hetimeve për Krime të Rënda," thuhej në deklaratën e policisë.
“Policia kërkon ndihmën e kujtdo që ka qëndruar në motelin 'Tollgate', dhe veçanërisht të kujtdo që ka informacione rreth personave që qëndronin në dhomën numër katër, që të kontaktojë 'Crime Stoppers'."