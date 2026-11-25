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Një 18-vjeçare, e identifikuar si Elisa Turrini, është gjetur e vdekur në apartamentin ku jetonte së bashku me një bashkëmoshatare në Bolonjë të Italisë.
Dyshimet paraprake janë se ajo ka ndërruar jetë si pasojë e një përkeqësimi të papritur të gjendjes shëndetësore, gjatë kohës që ishte në gjumë.
E reja sapo ishte transferuar në Bolonjë për të ndjekur studimet në Fakultetin e Farmacisë në Universitetin Alma Mater Studiorum.
Ngjarja u zbulua të martën nga shoqja e saj e dhomës, e cila kërkoi menjëherë ndihmë, por, pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë, 18-vjeçarja nuk arriti të shpëtohej.
Një natë para ngjarjes, Elisa i kishte njoftuar shoqet se do të flinte më herët, pasi po përjetonte dhimbje të forta barku, raporton Top Channel, transmeton Klan Kosova.
Prokuroria ka kërkuar kryerjen e autopsisë për të përcaktuar shkakun e vdekjes. Ndërkaq, deri më tani nuk bëhet e ditur nëse e reja kishte pasur probleme të mëparshme shëndetësore që lidhen me dhimbjet e përjetuara. /Klankosova.tv