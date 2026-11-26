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Listës që endej, iu shtuan edhe nënshkrimet. Letra me firma të deputetëve të Partisë Demokratike, do dorëzohet si inciativë e re për ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara.
Krejt kjo synohet të kryhet në dy lexime deri në fund të dhjetorit, gjërsa para votimit, pritet të ketë konsultime edhe me akterët ndërkombëtarë.
Më tepër se në iniciativë, përqëndrimi po kërkohet të jetë tek strategjia shtetërore.
Zvarritjet lidhur me veprimet për ish-krerët e Ushtrisë Clirimtare të Kosovës që janë në Hagë, po shihen të paarsyeshme, nisur nga ligji.
Dorëzimi i nismës së re në Kuvend u paralajmërua për ditët në vijim, e tek atëherë do jenë të qarta edhe ndryshimet, krahasuar me ligjin paraprak, të kthyer nga presidentja. /Klankosova.tv