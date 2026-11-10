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Bisedimet trepalëshe midis Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara filluan të martën në Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa Uashingtoni ndërmori një përpjekje të re për t'i dhënë fund luftës që pasoi pushtimin e plotë të fqinjit të saj nga Moska, pothuajse pesë vjet më parë.
Sesioni dyditor në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi, është takimi i parë i këtij lloji që nga muaji shkurt. Ai do të përqendrohet në vendosjen e garancive të ardhshme të sigurisë për vendet ndërluftuese, njoftoi Shtëpia e Bardhë para fillimit të diskutimeve.
Rusia e sheh NATO-n si kërcënim, ndërsa Ukraina dëshiron të parandalojë pushtime të tjera ruse në të ardhmen, transmeton Klankosova.tv.
Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump – i cili, së bashku me të dërguarin amerikan Steve Witkoff, po përpiqet të ndërmjetësojë një marrëveshje – u shpreh se beson se ka “disa ide të mira se si të kapërcehen” dallimet midis dy palëve, raporton Associated Press.
Megjithatë, shpresat për përparim drejt dhënies fund të konfliktit më të madh në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore zbehen nga mungesa e ndonjë zhvillimi thelbësor gjatë tri raundeve të mëparshme të bisedimeve në fillim të këtij viti. Sipas analistëve dhe organizatave humanitare, lufta ka shkaktuar tashmë vdekjen e qindra mijëra ushtarëve dhe mijëra civilëve.