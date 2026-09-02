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Në Qendrën Edukuese Korrektuese në Lipjan ka nisur viti i ri shkollor për të miturit, duke shënuar fillimin e një etape të re në procesin e tyre edukativ dhe rehabilitues.
Procesi mësimor këtë vit ka nisur në ambiente të rinovuara dhe të përgatitura nga vetë të miturit, përmes punës praktike dhe aftësimit profesional, thonë nga kjo Qendër.
Sipas QEKL-së, përgatitja e ambienteve është realizuar nën mbikëqyrjen e zyrtarit të lartë për koordinimin e procesit mësimor, Bekim Miftari, dhe me mbështetjen e stafit të Qendrës, transmeton Klankosova.tv.
Fillimin e vitit të ri shkollor e ka uruar edhe ushtruesi i detyrës së drejtorit të Qendrës, Fitim Bërbatovci, i cili u ka dëshiruar të miturve dhe stafit mësimdhënës një vit të suksesshëm dhe sa më shumë arritje.