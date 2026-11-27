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Tirana është nikoqire e Samitit të Liderëve të Ballkanit Perëndimor për Planin e Rritjes, me temë ‘Reforma, Rritje, Integrim – Drejt Europës së bashku’.
Aktiviteti po zhvillohet në Pallatin e Brigadave, ku kanë mbërritur kryeministri Edi Rama, komisionerja europiane Marta Kos dhe liderët e vendeve të rajonit, në mesin e tyre edhe kryeminsitri i Kosovës Albin Kurti.
Në qendër të diskutimeve do të jenë përshpejtimi i reformave, zbatimi i Planit të Rritjes dhe prioritetet e reja strategjike.
"Ky është një moment vendimtar për Ballkanin", tha kreu i qeverisë shqiptare në fjalën hapëse.
Një tjetër çështje e rëndësishme do të jetë integrimi ekonomik i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian, raporton Shqiptarja.com, transmeton Klankosova.tv.
Samiti do të përmbyllet në orën 12:30 me një konferencë të përbashkët për shtyp të kryeministrit Edi Rama dhe komisioneres europiane Marta Kos.
Samiti pritet të shërbejë si një mundësi për diskutimin e hapave të mëtejshëm drejt reformave dhe afrimit të vendeve të rajonit me Bashkimin Europian.