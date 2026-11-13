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Ka nisur rrënimi i shtëpive të shpronësuara në Komunën e Pejës.
Këtë e ka bërë të ditur kryetari i kësaj komune, Gazmend Muhaxheri, përmes një postimi në Facebook, ku ka njoftuar se ka filluar rrënimi i shtëpisë së parë nga gjithsej 23 të përfshira në këtë proces.
Rrënimi i këtyre objekteve vjen pas procesit të shpronësimit të pronave nga Komuna e Pejës.
"Me hair kjo punë që nisi. Kjo është shtëpia e parë. 6 mijë e 300 metra katrorë hapësirë publike po i shtojmë komunës", tha Muhaxheri. /Klanosova.tv