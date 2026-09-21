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Qindra studentë kanë dalur të protestojnë në kryeqytet kundër vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Ata mbanin pankarta me mesazhe të ndryshme si "Studentët bëhen zë kur historia rrezikohet" etj,
Studentët protestës po i bashkangjiten nga të gjitha qytetet e Kosovës.
Ata kanë nisur marshimin nga Qendra e Studentëve me thirrjet "Jo ne emrin e studenteve”, “Duam Drejtesi”.
Pamje nga protesta e studentëve në Prishtinë.